В Марокко 10 сентября пройдет новый раунд консультаций по Ливии

Бузника, 10 сентября. Следующий раунд переговоров по стабилизации ситуации в Ливии пройдет в Марокко 10 сентября. Подробности сообщает информационный портал Sputnik Arabic.

Делегация от Восточного правительства Ливии, выступающая от лица Палаты представителей, и делегаты от так называемого Правительства национального согласия (ПНС) проводят в марокканской столице совместные консультации по внутриливийской проблематике. Им предстоит прийти к взаимному решению о распределении суверенных должностей, а также обговорить детали структуры государственных институтов и определить пункты, необходимые для сохранения режима прекращения огня.

Источник издания Alwasat ранее указывал, что участникам переговоров удалось достигнуть принципиальной договоренности о распределении семи суверенных должностей из 10. Однако он затруднился уточнить характер самих должностей и кандидатов на них.

Консультации в Марокко поддержала российская сторона. Глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что Москва поддерживает инициативы, в основе которых лежит стремление к мирному урегулированию кризиса в североафриканской стране.

Министр иностранных дел Марокко Насер Бурита акцентировал внимание на том, что сами ливийцы должны найти верное решение кризиса. Королевство не предлагало и не предлагает каких-либо инициатив, не настаивает на определенной повестке. Такой подход позволит делегациям прийти к комплексной и реалистичной позиции по внутренней проблематике.