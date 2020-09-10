Лукашенко провел встречу с российским послом

Минск, 10 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с российским послом в республике Дмитрием Мезенцевым.

Александр Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия продвинулись в решении накопившихся проблем и задач. Президент республики выразил надежду на сохранение положительной динамики в отношениях двух стран.

«Думаю, что мы значительно продвинулись буквально в последние дни, может быть, пару недель в решении тех проблем и задач, которые накопились между Белоруссией и Россией», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии напомнил о договоренностях, заключенных в ходе недавних переговоров правительственных делегаций в Минске. Визит Лукашенко в Москву должен ускорить реализацию этих договоренностей.

Также Александр Лукашенко и Дмитрий Мезенцев обсудили предстоящий Форум регионов России и Белоруссии. Лукашенко заявил, что эта площадка может стать экономическим трамплином для сближения на уровне предприятий.