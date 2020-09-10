«Коронавирусные» выплаты соцработникам и безработным продлили в РФ

Москва, 10 сентября. Правительство России выделит 2 миллиарда рублей на продление выплат социальным работникам, борющимся с распространением коронавирусной инфекции, а 35 миллиардов рублей пойдут на поддержку потерявших работу граждан. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава Кабмина РФ подчеркнул, что ситуация на рынке труда остается в зоне постоянного внимания властей. Всем безработным, которые официально зарегистрированы, назначены социальные выплаты. А дополнительную поддержу обеспечили тем, кто потерял работу из-за пандемии. Мишустин отметил, что это потребовало существенных вложений федерального бюджета.

«На социальные выплаты всем безработным в текущем году предусмотрено свыше 130 миллиардов рублей, большая часть этих средств уже использована», — добавил премьер-министр.

Мишустин подчеркнул, что 35 миллиардов рублей выделят на поддержку безработных во всех регионах страны. Еще 2 миллиарда рублей пойдут на продление стимулирующих выплат работникам социальных учреждений, которые задействованы в борьбе с COVID-19. Это, в том числе, люди, постоянно проживающие в домах престарелых или интернатах и заботящиеся о пациентах в этих учреждениях.

«Это большой труд, за который мы им благодарны», — подчеркнул глава правительства.

Федеральное агентство новостей ранее напомнило, какие выплаты смогут получить россияне в сентябре, а также как оформить заявление на средства, выделенные государством на поддержку граждан в период распространения COVID-19. В частности, семьи с детьми еще могут подать заявление на получение помощи от государства в размере 5 и 10 тысяч рублей.

Стоит отметить, что максимальный размер пособия по безработице сейчас составляет 12 130 рублей (размер одного МРОТ). Он установлен на этом уровне до конца 2020 года.