Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на 148 млрд рублей

Москва, 10 сентября. Росприроднадзор обратился в суд, чтобы взыскать с «Норникеля» штраф в размере около 148 миллиардов рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Иск о возмещении вреда, причиненного окружающей среде в связи с утечкой топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, направило в Арбитражный суд Красноярского края Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Ответчиком выступает «Норильско-Таймырская энергетическая компания», входящая в «Норникель», уточняет НСН.

«Исковые требования составляют 147 784 627 500 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как пишет «Вечерняя Москва», Росприроднадзор два раза просил «Норникель» погасить штраф в досудебном порядке. В организации заявляли, что не согласны с суммой взыскания, но не предоставили собственные расчеты.

Авария на ТЭЦ-3 произошла в конце мая. Из-за разрушения резервуара с топливом в воду и почву попала почти 21 тонна нефтепродуктов, напоминает Infox.ru. В районе аварии ввели режим ЧС, а очистные работы продолжаются до сих пор.