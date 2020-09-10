Экс-партнера Фургала могут отпустить под домашний арест

Москва, 10 сентября. Бывшему деловому партнеру экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николаю Мистрюкову могут смягчить меру пресечения.

Ходатайство об этом подал Следственный комитет, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.

«В суд поступило ходатайство органов следствия об изменении Мистрюкову меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест», — сообщила она в беседе с ТАСС.

По ее словам, заседание пройдет в ближайшее время.

Ранее Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.