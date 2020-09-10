Минздрав рассказал, что обязательно должно быть написано на этикетке пива

Москва, 10 сентября. На этикетке пивной банки обязательно должна быть прописана информация о технических условиях ее изготовления. Об этом заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Причиной этому послужило предложение главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова в ходе совещания правительства РФ с президентов Владимиром Путиным распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя. При этом начать следует с пива, а дальше распространить проект на остальные виды спиртного.

«У меня есть свои четкие представления, что должно быть на пиве написано. Должно быть обязательно написано, из чего сделано, по какой технологии, добавлены технические условия изготовления пива», — сказал Брюн.

Он подчеркнул, что крайне важно знать, по классической ли рецептуре изготовлено пиво, или же в него добавлены спирт или сахар.

Также более строгой маркировке было предложено подвергнуть категорию пивных напитков.

«Это вообще отдельная тема. То есть это вообще полностью нелегальная продукция, как правило, она продается в пластиковых бутылках», — сообщил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в интервью RT.

Ранее предложение о системе маркировки спиртного было выдвинуто, так как она наиболее «подвержена контрафакту и фальсификату», как заявил глава ведомства Мантуров. На данный момент маркируются лекарства, табак и меховые изделия.