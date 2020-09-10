Беременность — радостное и одновременно волнительное событие для женщины. Кто-то ждет и готовится к нему заранее, а для кого-то оно становится полной неожиданностью. И чаще всего будущих мам терзают сомнения. Наступила ли беременность? Какие симптомы может ощущать женщина? Какие самые ранние признаки беременности должны наблюдаться?

На эти вопросы отвечает врач-гинеколог, кандидат медицинских наук, руководитель центра гинекологии, онкологии, репродуктивной и эстетической медицины клинической больницы «Медси» Екатерина Жуманова.

Через сколько появляются признаки беременности

Считается, что сам факт зачатия должен вызывать характерный отклик со стороны женского организма. Ведь в теле произошло настоящее событие — оплодотворение яйцеклетки. И любая женщина просто не может этого не заметить.

На самом деле, признаки беременности в день зачатия выявить невозможно, как невозможно увидеть их и в течение ближайшей недели. По словам Екатерины Жумановой, оплодотворение яйцеклетки происходит в период овуляции, который обычно приходится на 14-й день менструального цикла. После этого оплодотворенная яйцеклетка начинает меняться. Она увеличивается в размерах, спускается в матку и закрепляется в ней. Но для организма эти процессы вовсе не так значимы, как принято считать.

«Иногда действительно во второй фазе цикла беременная женщина может что-то чувствовать, — уточняет Екатерина Жуманова. — Но это нельзя назвать признаками беременности на ранних сроках. Ощущения крайне индивидуальны. Можно сказать, что женщина чувствует себя по-иному, не как обычно».

Самый первый признак беременности

Развитие в теле новой жизни может проходить незаметно примерно в течение двух недель. К моменту начала очередной менструации «первые звоночки» только появляются. Признаки беременности до задержки месячных встречаются крайне редко и могут представлять собой незначительные изменения самочувствия — легкую усталость или изменение настроения. Главный спутник большинства будущих мам — токсикоз — проявляется чуть позже, обычно на третий-четвертый день после задержки менструации.

В отношении токсикоза существует масса стереотипов. Считается, что он проявляется только тошнотой и рвотой по утрам. Такие признаки беременности на первых неделях, действительно, могут наблюдаться, но для самых первых дней обычно характерны иные. Значительно чаще возникают апатия, быстрая утомляемость, слабость. Женщина становится вялой, устает на работе, в течение дня у нее возникает желание прилечь.

Степень проявления этих симптомов всегда индивидуальна. Кто-то может отмечать выраженную утомляемость, кто-то не замечает никаких изменений в теле и самочувствии.

Проявления токсикоза в первые дни после зачатия

Медицина до сих пор не может дать ответа на вопрос, почему у одних женщин токсикоза не бывает вовсе, а другие буквально лежат пластом. Организм каждой женщины индивидуален, как и реакция на развитие в нем новой жизни. Эти симптомы не зависят ни от физической подготовки будущей мамы, ни от образа ее жизни. Хотя установлено, что если до наступления беременности женщина была истощена физически или психологически, вынашивание ребенка будет более сложным.

«Токсикоз у всех возникает и протекает по-разному, — рассказывает Екатерина Жуманова. — У одних развивается уже с первого дня задержки, у других — через две недели, а протекает обычно до 12–14 недель. Он может проявляться изменением вкусовых рецепторов, неожиданной реакцией на запах, утренней тошнотой, отсутствием аппетита или, наоборот, потребностью срочно что-то съесть, иначе возникает рвота».

По словам врача, легкие проявления токсикоза не опасны и не требуют обращения за медицинской помощью. Но если рвота возникает чаще, чем пять-шесть раз в день, это повод проконсультироваться с врачом. Специалист может порекомендовать противорвотные препараты или безопасные домашние средства для снятия тошноты. Облегчают состояние женщины минеральная вода с добавлением сока лимона, частое питание небольшими порциями.

В случаях тяжелого течения токсикоза нельзя отказываться от госпитализации. Если рвота происходит до 10 раз в сутки, организм теряет слишком много воды и питательных веществ. Компенсировать потерю можно только своевременной лекарственной терапией, которая обычно быстро улучшает состояние женщины.

Внешние первые признаки беременности

Считается, что буквально сразу после зачатия женщина выглядит как-то по-другому. Что могут возникать одутловатость лица, отечность или особый блеск в глазах. По словам врача, все это не соответствует действительности.

Для беременных, действительно, характерна отечность, но возникает она обычно позже. А единственным внешним признаком может служить усталость на лице. Когда организм сигнализирует о необходимости отдыха, а женщина не может позволить себе прилечь в течение дня или хорошо выспаться — это отражается на ее внешности.

«Если женщина гордится своей беременностью, у нее меняется походка, — уточняет Екатерина Жуманова. — Она рано начинает ходить в позе «уточки» — животом вперед. А так как в этот период всегда возникает вздутие кишечника, это создает ощущение живота уже на раннем сроке беременности, хотя матка еще очень маленькая».

Субъективные ощущения как первые признаки первой беременности

Часто в первые недели после зачатия женщина становится вялой и сонливой. Это происходит из-за снижения артериального давления. В этом состоянии кровь оттекает от головного мозга к «периферии» — внутренним органам и матке.

По словам врача, для эмбриона это совершенно не опасно. Напротив — приток крови к матке обеспечивает будущего кроху всем необходимым. Женщина же испытывает сонливость и не может сконцентрироваться. И это, по словам Екатерины Жумановой, вариант нормы. Так организм, переживающий серьезную перестройку, сигнализирует о том, что ему нужен отдых. И этому желанию стоит подчиниться.

«Женщина должна отдыхать, а не работать 12 часов в день, — комментирует врач. — А пониженное давление никогда не бывает плохим, оно легко корректируется чашкой кофе или крепким чаем».

Может ли боль быть признаком беременности

Каждая беременность особенная, и ощущения могут быть разными. Но к боли, возникающей на ее фоне, нужно относиться настороженно. Болевые ощущения не характерны для процесса развития плода в матке.

Если на фоне наступившей беременности возникают тянущие или ноющие боли внизу живота — это может говорить о повышенном тонусе матки. Такое состояние опасно, так как может привести к прерыванию беременности. Женщине необходима консультация врача и дополнительное обследование для уточнения степени тонуса. Скорректировать состояние можно приемом спазмолитических препаратов, абсолютно безопасных для мамы и ребенка.

Куда сложнее справиться с головной болью. По словам Екатерины Жумановой, если мигрени и головные боли беспокоили раньше, через некоторое время после зачатия они могут усилиться. И для улучшения состояния необходима помощь врача.

Важно выяснить причину головных болей. Если они вызваны повышением давления — необходимо нормализовать его. Если нарушением оттока венозной крови из-за физиологических изменений — можно подобрать обезболивающие препараты. В терапии беременных врачи используют безопасные для матери и ребенка средства, которые помогают нормализовать состояние женщины.

Могут ли быть менструации при беременности

К первым достоверным признакам беременности после зачатия следует относить отсутствие менструаций. Женский организм, который готовится к вынашиванию плода и родам, менструировать не может. И женщине, которая подозревает развитие беременности, следует быть особенно внимательной к своему менструальному циклу.

Если месячные не наступают в течение нескольких дней с момента ожидаемой даты, значит, есть основания полагать, что произошло зачатие. Если же возникла задержка, а через некоторое время появились кровянистые выделения или месячные слишком «затянулись» — продолжаются дольше обычного и вызывают подозрение — необходимо обратиться к врачу.

«При беременности месячных быть не должно, — уточняет Екатерина Жуманова. — Любые кровянистые выделения — отклонение от нормы».

Нехарактерные или «подозрительные» месячные могут свидетельствовать о наступлении внематочной беременности, которая создает угрозу жизни женщины. А если на фоне установленной беременности выделяется кровь — возможна отслойка плодного яйца, что также опасно и требует помощи врача.

Признаки беременности вторым ребенком

Во время грудного вскармливания менструации обычно прекращаются, но это не значит, что беременность невозможна. Овуляция может произойти в любой момент, как и зачатие второго ребенка.

В этом случае признаки беременности оказываются и вовсе «смазанными»: месячных нет, субъективных ощущений тоже. Определить факт зачатия можно по поведению первого малыша: если кроха отказывается от груди — есть вероятность, что вкус грудного молока изменился из-за наступления беременности. Но более точным средством диагностики станет тест или лабораторное исследование крови.

Как правильно выполнять тест на беременность

Экспресс-тест можно купить в любой аптеке и даже супермаркете. По словам Екатерины Жумановой, делать его нужно только после задержки менструаций. Совершенно бессмысленно делать тест во второй фазе цикла или на следующий день после полового акта — он ничего не покажет.

Если результат оказался слабоположительным — можно повторить тест, а лучше сразу купить несколько полосок от разных производителей и воспользоваться каждой из них. Но отрицательный результат — вовсе не показатель отсутствия беременности.

«Результат может быть отрицательным, если тест плохой, — уточнила Екатерина Жуманова. — Или у женщины нерегулярный цикл, она считает, что уже наступила задержка, тогда как овуляция произошла позже. Для уверенности лучше сдать кровь на гормон беременности и получить точный результат».

Медицинская диагностика

Если первые признаки беременности после зачатия не проявляются, лабораторное исследование крови позволит расставить все точки над «i». В первые семь-девять дней после зачатия в организме женщины увеличивается концентрация хорионического гонадотропина. Это гормон, который «растет» на фоне развития плодного яйца и приходит в норму к 12-й неделе беременности. Признаком зачатия станет его уровень выше 25 единиц.

С четвертой недели диагностику беременности проводят посредством ультразвукового исследования. Выполнять УЗИ раньше не имеет смысла, так как на первой неделе оно покажет лишь наличие желтого тела, которое само по себе не является свидетельством зарождения новой жизни. После четвертой недели врач-диагност может подтвердить предчувствие женщины или опровергнуть его.