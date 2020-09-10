Ученые из США обнаружили вирус, способный остановить эпидемию гриппа

Нью-Хейвен, 10 сентября. Американские ученые выяснили, что проявляющийся как обычная простуда риновирус может блокировать вирус гриппа А. Об этом пишет медицинский журнал The Lancet Microbe.

Исследователи из Медицинской школы Йельского университета в Нью-Хейвене проанализировали клинические данные и провели эксперименты на культурах клеток, после чего пришли к выводу, что риновирус препятствует распространению вируса гриппа А. Явление интерференции вирусов, когда один из них подавляет репродукцию другого, известно давно, но для данной пары возбудителей инфекций описано впервые.

Поводом для исследования послужили сообщения о том, что во время пандемии 2009 года в некоторых европейских странах распространение вируса гриппа H1N1 замедлилось осенью, с началом сезонных простуд.

Авторы проанализировали результаты ПЦР-тестирования пациентов Йельской университетской больницы от 21 года за три зимних сезона: 2016–2017, 2017–2018 и 2018–2019 годов. Тестирование проводилось с помощью мультиплексной ПЦР-панели, разработанной в лаборатории медучреждения и определяющей десять типов вирусов: риновирус, вирусы гриппа типа А и В, респираторно-синцитиальные вирусы типа А и В, вирусы парагриппа 1,2 и 3, человеческие метапневмовирусы и аденовирус.

Для исследования отобрали 13 707 результатов. Вирус гриппа А и риновирус встречались в сопоставимых количествах: 922 и 982 соответственно, но одновременно оба вируса были лишь в 12 образцах.

Ученые проверили механизм взаимодействия вирусов на первичных культурах эпителия дыхательных путей, полученных от здоровых доноров. Культуры инфицировали риновирусом HRV-01A, а через три дня — вирусом гриппа А штамма H1N1, подсвеченным флуоресцентным белком. Ответ клеток на инфекцию и репликацию вируса гриппа А в присутствии риновируса регистрировали с помощью ОТ-ПЦР и микроскопии.

Через 72 часа после введения риновируса иммунный ответ организма на него достигал максимума. Также активировались четыре интерферон-стимулируемых гена ISG, кодирующих молекулы, блокирующие вирус гриппа А.

В итоге в клетках, инфицированных вирусом гриппа А после риновируса, репликация вируса гриппа была в 15 раз ниже, чем в клетках, инфицированных только вирусом гриппа. Уровень подавления вируса гриппа А при предварительном заражении риновирусом такой же, как после обработки клеток интерфероном.

Ученые пришли к выводу, что риновирусная инфекция блокирует распространение вируса гриппа А в клетках эпителия верхних дыхательных путей и это нужно учитывать при назначении лечения и разработке стратегий борьбы с сезонными эпидемиями. Они также полагают, что пандемия гриппа H1N1в 2009-м остановилась благодаря сезонной эпидемии риновирусной инфекции.

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