Пластический хирург прокомментировал сообщения об операциях Собчак

Москва, 10 сентября. Ксения Собчак не исправляла свою внешности с помощью пластических операций, такие предположения сделал хирург Гайк Бабаян.

Пользователи Сети активно продвигали слухи о том, что телеведущая Ксения Собчак сделала ринопластику. Догадки активно подкреплялись фотографиями Собчак с опухшим носом. Сама она заявила, что сломала нос после неудачного падения.

Журналисты показали разные фотографии Ксении Собчак известному пластическому хирургу Гайку Бабаяну, который делал операции многим звездам шоу-бизнеса. Бабаян отмел догадки интернет-пользователей. Хирург не увидел разницы между фотографиями, сделанными с интервалом в один год.

«Если сравнивать с более ранними фотографиями, то возможно заметить какие-то изменения. Но в промежутке между 2019 и 2020 годом ринопластики у Собчак точно не было», — рассказал Бабаян в интервью Nation News.

Эксперт отметил, что операцию по изменению формы носа можно отследить по нескольким параметрам. В первую очередь меняется размер органа, приподнимается или опускается кончик, исчезает горбинка.

«Если человек идет на пластику, у него должны быть выраженные признаки после операции. Разница до и после будет ощутимой», — подытожил хирург.

Также эксперт отметил, что после операции требуется довольно большой период для восстановления. Около месяца у пациентов могут быть отеки. А Собчак регулярно находится на съемках, поэтому последствия операции были бы заметны.

Недавно Ксения Собчак откровенно рассказала о пережитой в детстве травле. Она вспомнила случай, когда в 13 лет появилась на обложке газеты. В публикации говорилось, что Собчак мечтает стать проституткой.