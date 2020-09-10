Песков опроверг обязательную вакцинацию от коронавируса в России

Москва, 10 сентября. В России не будет обязательной вакцинации от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что прививаться от COVID-19 можно и нужно только добровольно, здесь не может быть никакого принуждения.

Вместе с тем представитель Кремля считает, что вакцина является фактически «единственным средством» для эффективной борьбы с пандемией, а также обратил внимание, что именно российские ученые преуспели в разработке отечественного препарата от COVID-19.

Песков также обратил внимание, что все желающие могут принять участие в тестировании российской вакцины.

«Можно либо дожидаться завершения третьего этапа, либо, не дожидаясь, стать добровольцем третьей фазы», — добавил он.

Напомним, российская вакцина стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Ее создали в институте имени Гамалеи при Минздраве РФ. Препарат получил название «Cпутник V». На сегодняшний день прививки уже сделали мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Минпромторга Денис Мантуров, и ряд других высокопоставленных российских политиков.