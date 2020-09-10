Американка похудела на 58 килограммов и раскрыла секрет успеха

Вашингтон, 10 сентября. Американка Алексис Грин рассказала, как ей удалось похудеть на 59 килограммов. Она заставила себя сбросить вес после того, как ее не пустили на аттракцион.

Девушка сильно поправилась после школы, когда устроилась в ресторан. Там ее кормили жирной пищей и фастфудом. Она никогда не занималась спортом и ежедневно употребляла по 3000 калорий.

За два года 28-летняя Алексис набрала 45 кг и весила 147 кг. По словам девушки, она отшучивалась, когда знакомые говорили о ее лишнем весе.

Летом 2016 года Алексис поехала вместе с друзьями в Голливуд, чтобы покататься на аттракционах. Но сотрудник горки посадил ее на тестовое сидение, после чего заявил — вес девушки превышает допустимую массу клиента.

«Тогда я поняла, что мой размер — это лишний груз, из-за него я не могу наслаждаться жизнью», — рассказала Грин, ее слова цитирует Daily Mail.

Алексис решила себя взять в руки, и у нее получилось похудеть до 89 кг. Ее секрет заключался в гастропластике — операции по удалению части желудка.

Алексис сократила количество калорий до 1200. Каждый день девушка занимается спортом и готовит здоровую еду. На завтрак она пьет протеиновый коктейль, ест фрукты или яйца.

В обед Алексис ест салат, а вечером употребляет диетическое мясо или морепродукты. После резкого похудения у девушки в области живота образовались складки кожи. Она перенесла еще одну операцию, чтобы избавиться от этого дефекта.