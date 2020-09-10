Эксперты оценили «дипломатический провал» Зеленского перед Путиным

Украинские политики хотят вести переговоры со всеми, но не могут, потому что не способны исходить из реальности. Это касается и отношений с Россией, и отношений с Европой. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Невыполненные обещания

Киев не выполнил обещаний, данных российскому президенту Владимиру Путину во время встречи «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года. Об этом заявил бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан.

Он обратил внимание, что еще во время саммита 2019 года переговоры проходили очень тяжело, но при этом российский лидер «очень уважительно» разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Более того, Богдан отметил, что именно Путин предпринимал попытки найти решение проблемы в отношении Донбасса.

Однако экс-глава президентского офиса заметил, что на данный момент «ситуация кардинально поменялась».

«Вот если публикуется сообщение, что прошел телефонный разговор Путина и Зеленского, но пресс-релизы о разговоре выходят разные... Это называется «дипломатический провал». Значит, переговоры прошли плохо», — считает Богдан.

По его мнению, Киев попросту наобещал российскому президенту, но фактически ничего не сделал.

«Много видел и знает»

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов считает, что, с одной стороны, интервью Богдана нацелено на полную дискредитацию главы офиса президента Украины Андрея Ермака в глазах Зеленского.

«А потому надо аккуратно подходить к каждой фразе как к возможной провокации и передергиванию фактов. С другой, Богдан-то до своей отставки много видел и слышал. И наверняка знал обстоятельства переговоров Ермака и Козака, которые предшествовали парижскому саммиту. Так что [он] знает закулисные обещания и «гарантии», которая раздавала Зе-команда», — пояснил Владимир Корнилов.

Неадекватность Киева

Политолог Андрей Иванов считает, что Андрей Богдан говорит сущую правду. Действительно, Киев не выполнил никаких взятых на себя обязательств. Другое дело, почему сейчас Богдан об этом говорит, ведь совсем недавно он был частью команды Зеленского.

«На самом деле, мы видим, что у украинских политиков нет никаких ориентиров в принципе. Что означают слова, что Зеленский не выполнил обещаний перед Путиным? Казалось бы, для украинского политика говорить о выполнении каких-то обязательств перед Москвой — табу. Вся политика Киева последних лет была направлена на то, чтобы максимально дразнить российскую сторону и пытаться ей вредить. И тут вдруг заявление, что вот, как нехорошо поступили с Путиным, так нельзя. Но все дело в том, что, на самом деле, никаких идеологических устремлений у украинских политиков никогда не было и нет», — пояснил Андрей Иванов.

По мнению политолога, украинские политики готовы дружить с кем угодно и по какому угодно поводу. И никакой идейной русофобии в Киеве просто нет.

«Но в чем же проблема? Она в неадекватности украинских политиков. Они и хотели бы вести переговоры со всеми, но не могут, потому что не способны исходить из реальности. Это касается и отношений с Россией, и отношений с Европой. Посмотрите, прошло уже более шести лет после Евромайдана, а никаких подвижек в плане евроинтеграции нет. Украина как стояла на пороге ЕС, моля о помощи, так и стоит до сих пор. И вот то, что говорит про действия Зеленского относительно России, применимо и к отношениям с Европой. Украинские власти обещали бороться с коррупцией, проводить реформы, выполнить, наконец, Минские соглашения», — добавил Андрей Иванов.

Эксперт отметил, что Киев Евросоюзу много чего обещал и совершенно ничего не сделал. Разница в отношениях с Москвой и Брюсселем только в том, что Москве Киев пытается показывать грозный оскал, а перед Брюсселем виляет хвостиком. Но и в первом случае, и во втором с «неразумной псины» взять нечего, говорит Иванов.

«Действительно, возникает ощущение, что вся украинская дипломатия построена не на разуме, а на каких-то инстинктах», — заключил Андрей Иванов.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.