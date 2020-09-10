Песков усомнился в атаке хакеров на связанную с Байденом фирму

Москва, 10 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение об атаке «российских хакеров» на американскую фирму, которая консультирует кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее агентство Reuters сообщило, что связанную с Байденом организацию якобы могли атаковать хакеры, «поддерживаемые российским государством». Как пишет «ФедералПресс», взломщики хотели получить доступ к паролям и проникнуть во внутренние сети фирмы, но не смогли этого сделать.

«Мы не в курсе. Какая фирма, что значит «поддерживаемая Россией»? Похоже на очередную ерунду, которую публикуют уважаемые издания», — усомнился в этом сообщении Песков.

Ранее эксперты отметили, что в преддверии президентских выборов в США начнется очередная «охота на ведьм». Кампания была организована, чтобы помешать президенту США Дональду Трампу избраться на второй срок и переключить внимание американцев с внутренних проблем.