Главный пульмонолог Минздрава рассказал о новых вспышках COVID-19 в России

Москва, 10 сентября. Вспышки коронавируса фиксируются в 11 регионах РФ, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

При этом специалист подчеркнул, что о второй волне коронавируса сейчас речь не идет, потому что в России пока еще не закончилась первая волна COVID-19.

«То, что всплески сегодня есть, они зафиксированы примерно в 11 регионах нашей страны. <…> Это сегодня факт», — цитирует его ТАСС.

Авдеев пояснил, что под всплесками подразумевает прибавление новых случаев диагностированных больных с новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии в России было выявлено 1 046 370 заболевших, 862 373 из них выздоровело, 18 263 скончались.