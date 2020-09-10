Лишенного сана схимонаха Сергия отлучили от церкви

Екатеринбург, 10 сентября. Отрицавший коронавирус и захвативший женский монастырь на Урале мятежный свердловский схимонах Сергий отлучен от церкви. Об этом заявил председатель Церковного суда Екатеринбургской епархии протоиерей Николай Малета.

По его словам, решение об этом уже направлено на подпись патриарху всея Руси Кириллу. Сам схимонах на очередной суд не явился, пишет URA.RU.

Ранее Сергия лишили сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, а также Апостольских правил и Церковных канонов. В своих речах он заявлял, что призывал не соблюдать режим самоизоляции, уничтожать вышки 5G, утверждал, что коронавируса не существует и в какой-то момент договорился до того, что стал требовать передать ему власть в России.

Последние месяцы он находится в Среднеуральском женском монастыре, который отказывается покидать.