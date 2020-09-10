Россиян обманули при заселении в турецкий отель

Москва, 10 сентября. Туристы из России обвиняют операторов в обмане. Судя по словам отдыхающих, их заселяют не в тот отель, на который они рассчитывали.

Несколько туристов из России сообщили, что их заселили не в тот отель, в который они покупали тур. Неразбериха вышла из-за сокращенного названия гостиницы во время оформления документов. Один из операторов убрал несколько слов из названия отеля.

«Туристы возмущены, почему на своем сайте туроператор продает отель не под полным названием, многие из них увидели в этом элемент подлога и «развода», — сообщили неназванные представители турагентств порталу TourDom.ru.

Представители туроператора рассказали, что с каждым туристом вопрос о переселении решается индивидуально. Неприятная ситуация произошла потому, что один из отелей, названия которых похожи, не открылся для туристов.

Эксперты пояснили, что выявить обман туроператора можно только при проверке всех данных о бронировании отеля. Возможно, существуют другие характеристики гостиницы, на которые туристы не обратили внимания.

Ранее россиянка, отдыхающая в Турции рассказала, на чем экономят отели. В большинстве случаев под «сокращение» попали ночные дискотеки и занятия в спортивных залах. Также туристка посоветовала тем, кто собирается отдыхать в Турции запастись средствами гигиены. Другие туристы из России рассказали телеканалу «360» о своих наблюдениях во время отдыха. Люди отмечают, что количество еды на шведских столах сократилось, но зато стали дешевле экскурсии. Также туристы похвалили сотрудников отелей за меры предосторожности.