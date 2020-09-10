Кремль с уважением относится к решению Сербии отказаться от военных учений

Москва, 10 сентября. Россия с уважением относится к решению властей Сербии временно отказаться от военных учений. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее президенты РФ и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели телефонный разговор. По словам Пескова, тема отказа Белграда от любых военных маневров на ближайшие шесть месяцев не обсуждалась, но затрагивалась.

«Просто констатация факта, что в Сербии решили заморозить на полгода участие в учениях. <…> С уважением относимся к такому решению», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Песков уточнил, что в Кремле решение Сербии не увязывают с давлением со стороны Запада.

«Это не связано с Россией и другими странами», — подчеркнул он.

В минувшую среду правительство Сербии приняло решение ввести мораторий на участие в военных учениях со странами ОДКБ, КНР, а также Западом. Министр обороны страны Александр Вулин объяснил такой шаг стремлением сохранить военный нейтралитет. Также в парламенте Сербии рассмотрят дальнейшее участие в миротворческих операциях.

Напомним, что в сентябре на территории Белоруссии должны пройти учения «Славянское братство — 2020», в которых было заявлено участие армий России и Сербии. В рамках маневров военные, как ожидается, отработают действия при выполнении задач по борьбе с терроризмом.