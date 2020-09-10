Песков ответил на заявление Помпео об «атаке на Навального»

Москва, 10 сентября. Прямые или косвенные указания на причастность любых официальных российских представителей к инциденту с Алексеем Навальным Кремль считает недопустимыми, ошибочными и искажающими реальность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы заинтересованы выяснить причины произошедшего», — подчеркнул он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявления главы Госдепа Майка Помпео о том, что атака на Навального якобы была совершена со стороны высокопоставленных чиновников.
Песков также напомнил, что омские специалисты, которые стабилизировали состояние Навального, спасая его в первые 44 часа после того, как ему стало плохо, не выявили в организме блогера никаких отравляющих веществ. О том, что его якобы отравили «Новичком», заявляют немецкие специалисты, но при этом не предоставляют ответа на запрос Генпрокуратуры по состоянию блогера.
«Не зная, что за результаты, не можем вообще ничего говорить. Пока остается недоумевать, какие есть трудности поделиться данными. Предпочитаем непосредственно передачу результатов анализов», — заключил Песков.