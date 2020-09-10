Песков ответил на заявление Помпео об «атаке на Навального»

Москва, 10 сентября. Прямые или косвенные указания на причастность любых официальных российских представителей к инциденту с Алексеем Навальным Кремль считает недопустимыми, ошибочными и искажающими реальность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы заинтересованы выяснить причины произошедшего», — подчеркнул он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявления главы Госдепа Майка Помпео о том, что атака на Навального якобы была совершена со стороны высокопоставленных чиновников.

Песков также напомнил, что омские специалисты, которые стабилизировали состояние Навального, спасая его в первые 44 часа после того, как ему стало плохо, не выявили в организме блогера никаких отравляющих веществ. О том, что его якобы отравили «Новичком», заявляют немецкие специалисты, но при этом не предоставляют ответа на запрос Генпрокуратуры по состоянию блогера.