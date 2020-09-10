Украинец с семьей заразился COVID-19 на отдыхе в Турции и умер

Стамбул, 10 сентября. Отдых в Турции закончился для украинской семьи трагедией, пишет издание Znaj.ua. Жители города Виноградов Закарпатской области отправились за границу в отпуск, несмотря на вторую волну коронавирусной инфекции в стране.

Ранее глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что число пациентов с COVID-19 продолжает расти. По последним данным, количество умерших составляет 6782 человека.

Семья с Украины не обратила внимание на сообщения о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции. Всего через несколько дней отпуска муж Виктории Лях почувствовал себя плохо.

«Сначала думали, что кондиционер надул, потому что за день до этого так же плохо было мне», — рассказала женщина.

С каждым днем мужчине становилось хуже. Семья обратилась за помощью в местную клинику. Врачи сделали тест на коронавирусную инфекцию, и он оказался положительным. В результате осложнений гражданин Украины скончался 7 сентября. Позже COVID-10 выявили и у ребенка. Тело главы семьи планируется отправить на Украину.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что коронавирус нового типа зафиксировали у 12 туристов из России на одном из турецких курортов.