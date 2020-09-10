Песков оценил договоренности ТКГ по инспекции позиций Украины в Донбассе

Москва, 10 сентября. Договоренности трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе об инспектировании позиций Украины с представителями республик можно только приветствовать. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Контактная группа по Донбассу на внеочередном заседании договорилась провести 10 сентября совместную инспекцию по фиксации устранения позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы под Горловкой. Она должна начаться в 14.00 по московскому времени.

Перед началом проверки журналисты спросили Пескова, как в Кремле оценивают эти договоренности.

«Как нам представляется, все участники контактной группы, включая российскую сторону, заинтересованы в продолжении режима прекращения огня, заинтересованы в любых действиях, которые ведут к разрядке обстановки на линии соприкосновения, поэтому если подобные действия [согласованы], а они согласованы, это можно только приветствовать. И будем надеяться, что это действительно возымеет необходимый эффект», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Инспекцию в ближайшие часы проведут представители Киева, ДНР и ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня при участии членов ОБСЕ.

На юго-востоке Украины с 2014 года продолжается гражданская война. Начало ей положил Киев, развернув против республик Донбасса военную операцию. Таким образом украинские власти отреагировали на то, что ДНР и ЛНР объявили о независимости после госпереворота в стране.