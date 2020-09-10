Кремль ждет официального подтверждения данных о приходе Навального в себя

Москва, 10 сентября. Сообщение о том, что скандальный блогер Алексей Навальный пришел в себя, поступило из СМИ, поэтому данная информация требует официального подтверждения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, ранее немецкое издание Der Spigel сообщило, что Навальный очнулся и вспомнил многие подробности о том, что с ним произошло.
«Это сообщение СМИ, мы приучились внимательно и осторожно относиться к ним. Не можем пока считать эти сообщения за первоисточник. Нужно подкрепление официальной информацией. Не располагаем достоверной информацией о состоянии здоровья пациента», — сказал Песков, комментируя эту публикацию.