Кремль ждет официального подтверждения данных о приходе Навального в себя

Москва, 10 сентября. Сообщение о том, что скандальный блогер Алексей Навальный пришел в себя, поступило из СМИ, поэтому данная информация требует официального подтверждения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, ранее немецкое издание Der Spigel сообщило, что Навальный очнулся и вспомнил многие подробности о том, что с ним произошло.