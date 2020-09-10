Россия так и не получила от Германии результатов анализов Навального

Москва, 10 сентября. Россия по-прежнему не обладает данными о результатах анализов, которые позволили врачам в Германии прийти к выводу об отравлении Алексея Навального, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«От наших коллег в Берлине пока не получали ответ на запрос Генпрокуратуры. Пока информацией (о Навальном) не обладаем», — подчеркнул представитель Кремля.

В ответ на вопрос, готова ли Россия сотрудничать с Германией в рамках ОЗХО и проводить расследование инцидента с Навальным на международном уровне, Песков напомнил, что Россия пытается этого добиться: взаимодействия с Германией, обмена информацией.

«Были озвучены соответствующие предложения. Но пока не видим каких-то ответных шагов со стороны немецких коллег»,— добавил он, заметив, что они помогли бы России установить причины произошедшего.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Лайнер с блогером на борту экстренно сел в Омске, Навального доставили в больницу. В течение 44-х часов омские врачи спасали его жизнь, провели все необходимые исследования, которые не выявили в организме Навального ядов или их следов.

После блогера по требованию его родственников перевезли в Германию, где поместили в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября правительство ФРГ заявило, что Навального якобы отравили боевым отравляющим веществом «Новичок», но не предоставила российской стороне никаких данных анализов блогера.