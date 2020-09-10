Москва, 10 сентября. Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам 10 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В течение дня ряд встреч и совещание по экономическим вопросам. Речь пойдет о том, как экономика РФ проходит ковидный период, как идет восстановление, особое внимание [уделят] занятости и безработице», — сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что совещание пройдет в формате видеоконференции. В нем примут участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, вице-премьер Татьяна Голикова, а также помощник президента РФ Михаил Орешкин и министр финансов Антон Силуанов.