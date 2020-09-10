Подруга Началовой рассказала, как живет повзрослевшая дочь покойной певицы

Москва, 10 сентября. Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина постепенно превращается во взрослую девушку. О том, как живет 13-летняя девочка-подросток без мамы, рассказала пресс-секретарь и подруга Началовой Анна Исаева.

«Верочка с бабушкой и дедушкой провела лето на их родине, в Воронеже, а сейчас уже снова пошла в московскую школу», — сообщила женщина изданию «Дни.ру».

По словам Исаевой, 1 сентября Вера даже провела торжественную линейку для первых и одиннадцатых классов. На праздник пришли родители Началовой — Таисия Николаевна и Виктор Васильевич.

«За лето Вера очень повзрослела и выросла, стала взрослой, оформившейся девушкой, очень похожей на свою красавицу-мать», — отметила подруга Началовой.

Исаева знает Веру Алдонину не первый год, и женщину очень радует, что дочь ее покойной подруги постепенно превращается в настоящую леди. Что касается первой подростковой любви, то подруга певицы утверждает, что у Веры пока нет увлечений.

«Она не по этому делу пока, потому что ребенок еще», — подчеркнула Исаева.

Женщина рассказала, что дочь Началовой много времени уделяет учебе, а также занимается музыкой и изучает английский язык. Кроме того, Вера Алдонина очень любит театр и книги.

«Вера очень талантливая, культурная, воспитанная», — подытожила подруга покойной исполнительницы.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года в Москве. Певица умерла на 39-м году жизни от заражения крови и сердечной недостаточности.