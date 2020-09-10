Алкоголь повышает шансы заражения коронавирусом

Москва, 10 сентября. Курение и употребление спиртных напитков в любых дозах увеличивают шансы заразиться коронавирусом. Об этом сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн. По его словам, проницаемость мембраны, которая не дает проникать инфекциям в человеческий организм, становится выше и вирусу проще проникнуть в него.

«Не имеет значения сколько алкоголя примет человек, спиртное в любом случае увеличит шансы заразиться вирусом. Это же относится и к табакокурению. Раздражающее действие смол и прочих веществ, содержащихся в сигаретах, разрушительно действуют на мембрану и также шанс заразиться возрастает», — отметил Брюн в МИА «Россия сегодня» на онлайн-конференции.

Любое содержание алкоголя в крови действует на мембрану, а она является одним из основных барьеров, который препятствует проникновению вирусов и возникновению инфекции. Поэтому не рекомендуется использовать спиртные напитки в качестве лечения заболеваний. Регулярное употребление крепкого алкоголя даже в минимальных дозах пагубно отражается на иммунитете.

С последними данными о ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране и мире можно ознакомиться на официальном портале стопкоронавирус.рф.