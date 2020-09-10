Джабаров объяснил желание политиков США расширить санкции по акту Магнитского

США не представляют свою внешнюю политику без введения санкций против кого-либо. В то же время их ограничительные меры никогда не приводили к тем результатам, о которых мечтали американские власти. Об этом в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил сенатор Владимир Джабаров.

Американские сенаторы-демократы Боб Менендес и Бен Кардин призвали Минфин США расширить санкции по «акту Магнитского». Законодатели считают, что сейчас назрели «новые обозначения, требуемые программой санкций по акту Магнитского в отношении России».

«С момента принятия в 2012 году акта Магнитского мы ожидали, что OFAC (Офис по контролю за иностранными активами. — Прим. ФАН) будет объявлять о новых санкциях к концу каждого года, однако сегодня 9 сентября, и у нас все еще нет новых включений в перечень (санкций. – Прим. ФАН) от администрации по Магнитскому за 2019 год», — говорится в обращении сенаторов.

По их мнению, программа санкций является наиболее эффективным механизмом, чтобы привлечь к ответственности нарушителей прав человека в России.

Комментируя призыв сенаторов США расширить пакет санкций против РФ, зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заметил, что «мы уже все под этими санкциями» находимся. Он подчеркнул, что некоторые граждане страны «даже перепутали, кто — под какими».

«Ну, пусть добавляют их. У меня такое впечатление складывается, что американцы без санкций не представляют свою внешнюю политику. Санкции для них — это инструмент, но не очень эффективный. Я что-то не помню, чтобы они привели к тем результатам, о которых мечтают США. Поэтому, скорей всего, это предвыборная риторика. Демократы сейчас пытаются активизироваться, потому что акт Магнитского принимался ими в свое время. К этому нужно спокойно относиться. У нас есть свои задачи и дела. Мы не будем откликаться на постоянные выпады в нашу сторону», — поделился мнением Джабаров.

Великобритания ранее включила в санкционный перечень по делу Магнитского председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, заместителя генпрокурора РФ Виктора Гриня, замглавы МВД РФ Алексея Аничина, а также судью Алексея Криворучко, продлевавшего арест юристу.

Депутат Госдумы Антон Морозов в беседе с ФАН заявлял, что санкции Лондона выглядят смехотворно и не будут иметь никакого практического применения. Кроме того, он назвал ограничительные меры Лондона «стопроцентным вмешательством во внутренние дела России».

Напомним, юриста Сергея Магнитского правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях. Он скончался в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.