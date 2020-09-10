Украинская легкоатлетка побаловала поклонников снимками в бикини

Москва, 10 сентября. Призер чемпионата Европы по легкой атлетике 2018 года и серебряная медалистка чемпионата мира 2019-го Марина Бех-Романчук показала в Instagram горячие фото в бикини. Подписчики восхитились телом спортсменки и оставили в комментариях множество комплиментов.

Выступающая в прыжках в длину украинская легкоатлетка решила побаловать фолловеров летними снимками, поскольку все еще не может свыкнуться с мыслью об ушедших жарких месяцах.

«Лето плавно перешло в осень, но в моей душе все еще лето», — подписала публикацию спортсменка.

Однако подписчики оставили текст без внимания, увидев пикантные кадры. Они поспешили оценить фигуру и яркий купальник девушки. Больше всего комментариев оставили мужчины, причем не только из Украины, но и многих других стран.

«Фигура бомба, честно говоря», — заявил _9roma.petruk9_. «Очень горячо», — написала chrysya_rysya. «Красный — это страсть, как и ты», — отметил pippo838runleader. «Очень красивая», — восхитился jasonpallotta.

Бех-Романчук родилась в 1995 году в Морозове Хмельницкой области Украины. В 2016-м она участвовала в летних Олимпийских играх в Бразилии. Спортсменка является четырехкратной украинской чемпионкой.

Легкоатлетка замужем и счастлива в браке. Она часто выкладывает в соцсети фото со своим супругом — украинским пловцом Михаилом Романчуком. Однако даже кадры с мужем не останавливают многочисленных поклонников 25-летней спортсменки от смелых комментариев.

Ранее российский фигурист, олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал в Instagram фото своего сына Егора от брака с Марией Ермак, пишет «Газета Кемерова». Поклонники похвалили спортсмена за то, что он интересуется жизнью старшего ребенка, уделяя внимание не только младшему наследнику Саше, рожденному после свадьбы с продюсером Яной Рудковской.