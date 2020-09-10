Лукашенко заявил, что не позволит «кинуть в грязь власть»

Минск, 10 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается «отдавать власть» и не допустит, чтобы она «валялась в грязи», как в середине 90-х годов.

В четверг глава республики представил нового генерального прокурора Андрея Шведа.

«Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что «власть он не отдаст». Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал», — подчеркнул Лукашенко.

Президент добавил, что «власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал». Лукашенко заявил, что не допустит возвращения возглавляемого им государства к той ситуации, что была в 90-х, когда о власть и тех, кто носил погоны, «вытирали ноги».

«Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет», — заключил он.

Как напоминает НСН, в Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Оппозиция осталась недовольна итогами президентских выборов, на которых с подавляющим большинством голосов одержал победу Лукашенко. Сторонники его оппонента Светланы Тихановской стали организовывать несанкционированные митинги. К протестующим присоединились работники заводов и других предприятий, которые объявили забастовки.

Лукашенко ранее заявил, что его ненавидят США, поскольку он не дал «зеленый свет» для деятельности в республике миллиардера Джорджа Сороса.