Ефремова исключили из реестра предпринимателей

Москва, 10 сентября. Михаила Ефремова исключили из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с тем, что его доход слишком упал. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Во время судебного процесса актер называл себя «индивидуальным предпринимателем». Причиной этого послужила система его работы, основанная на заключении договоров с кинокомпаниями и театрами. Артист работал на договорной основе по каждому конкретному спектаклю. Например, известно, что «Современник» сотрудничал с Ефремовым по 11 контрактам через госзакупки на 32,3 миллиона рублей. Также артист получал от 100 до 200 тысяч за выход на сцену и по 10 тысяч за репетицию.

Причиной исключения из предпринимательского реестра стало резкое падение доходов актера. Известно, что в реестр МСП включают бизнесменов при доходе до 120 миллионов в год, а включенные в реестр имеют даже право на господдержку. Пандемия коронавируса сорвала театральный сезон, из-за чего Ефремов провел несколько месяцев без работы.

Далее артист стал фигурантом дела с аварией в центре Москвы. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил артиста к восьми годам лишения свободы с запретом на вождение транспортных средств на три года. Актер заявил, что его защитник Эльман Пашаев «подставил его», так как изначально обещал Ефремову совершенно другие условия. Напомним, что ранее артист отказывался от услуг Пашаева, но позже все-таки решил довериться защитнику. После объявления приговора Ефремов вновь отказался от дальнейшего сопровождения скандально известного юриста.