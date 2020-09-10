Телевещатели предложили регулировать видео в Интернете по правилам ТВ

Москва, 10 сентября. Законодательные требования к контентным интернет-платформам для размещения видео должны быть приближены к тем, которые применяются на телевидении. Такая инициатива обозначена в проекте Концепции развития телерадиовещания на 2020–2025 годы.

В документе, копия которого поступила в распоряжение РБК, уточняется, что под контентными интернет-платформами понимаются интернет-телевидение, новостные агрегаторы, соцсети и другие сайты, которые официально не являются СМИ, но по ряду признаков могут быть отнесены к этой категории.

Авторы концепции подчеркнули, что молодежь и люди среднего возраста все чаще получают информацию из Сети. Отмечается, что при этом основные интернет-ресурсы контролируются иностранцами.

«Должны создаваться условия, обеспечивающие доступ населения к телевизионному и радиоконтенту во всех средах распространения <…> при сохранении ведущей роли обязательных общедоступных телерадиоканалов как гарантии обеспечения информационных прав граждан», — подчеркивается в документе.

По мнению телевещателей, сетевые платформы должны следовать тем же правилам в области размещения рекламы, структуры владения или возрастной классификации, что и телеканалы.

Ранее учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев призвал Россию изменить отношение к цифровому суверенитету, подчеркнув, что «монополия YouTube должна быть разрушена». Кроме того, публицист Армен Гаспарян предупредил о цензуре США на примере отношения YouTube к россиянам.