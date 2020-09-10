Назван универсальный способ, как не попасть на уловку интернет-мошенников

Гарантированно обезопасить себя от интернет-мошенников можно только в случае самостоятельного поиска рекламируемых в Сети акций и услуг на официальных сайтах их поставщиков. Об этом рассказал эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в комментарии Федеральному агентству новостей.

Мошенники используют «Госуслуги»

Интернет-мошенники могут использовать сайты-двойники портала «Госуслуги», фишинговые ссылки и звонки на мобильные телефоны. Об этом предупредил консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы джет» Александр Рогозин. Ссылки на фальшивые сайты могут выглядеть как реклама с сообщениями о выплатах населению или якобы предоставляемых льготах.

«Мошенники создавали поддельные сайты в период самоизоляции с сообщениями о выплатах семьям с детьми, с помощью которых похищались данные банковских карт», — сказал Александр Рогозин в интервью агентству «Прайм».

Эксперт добавил, что адрес фальшивой страницы может быть похож на название официального сайта, однако символы могут быть заменены: например, g0suslugi.ru или gosulugl.ru.

Как не стать жертвой?

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов назвал способ, который позволит пользователей Сети обезопасить себя от таких видов интернет-мошенничества.

«Тут рецепт универсальный — как чистить зубы по утрам и вечерам и умываться. Если вам пришло письмо со ссылкой и предложением что-то сделать на каком-нибудь официальном сайте — например, на сайте госуслуг, Сбербанка или какого-нибудь магазина, — не надо ходить по этой ссылке, особенно с телефона. Хотите проверить, существует ли такое предложение, — руками набирайте gosuslugi.ru или sberbank.ru, причем с большого экрана. И уже на сайте ищите интересующие вас акции и предложения. Другого способа избежать таких атак и способов обмана просто не существует», — объяснил Александр Власов.

Эксперт также рекомендовал набирать название сайта не в поисковике, а сразу в адресной строке. Это позволит избежать попадания на фальшивые сайты-двойники через страницу поиска.