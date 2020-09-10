Лидер КНДР обращается к Трампу в письмах «ваше превосходительство»

Москва, 10 сентября. Лидер КНДР Ким Чен Ын не раз обращался в письмах к президенту США Дональду Трампу «ваше превосходительство», сообщил NK News, получивший в свое распоряжение расшифровку двух посланий.

Ранее стало известно, что журналист американской газеты Washington Post Боб Вудворд в своей новой книге «Ярость» намерен рассказать о деталях переписки глав Соединенных Штатов и Северной Кореи. Мужчина, по информации телеканала, получил доступ к 27 письмам, однако делать копии или фотографировать их ему запрещено.

В письмах к Трампу Ким Чен Ын использует витиеватые обороты, а также обращается к американскому лидеру со словами «ваше превосходительство».

Согласно данным телеканала, Ким Чен Ын сравнивает возможную встречу с Трампом со «сценой из фэнтезийного фильма». Он также назвал «глубокую и особую дружбу», завязавшуюся между ними, «волшебной силой».