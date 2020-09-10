Основатель SuperJob предсказал всплеск конкуренции на рынке труда

Москва, 10 сентября. Конкуренция на российском рынке труда осенью будет выше, чем до кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Об этом рассказал основатель портала по поиску работы Алексей Захаров.

Эксперт отметил, что пиковая активность со стороны соискателей в этом году наблюдалась в январе и феврале. После, из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, начался спад. Летом работодатели стали активно предлагать вакансии, но спрос со стороны граждан был меньше.

«К концу августа рынок вакансий восстановился на докризисный уровень, при этом конкуренция за рабочие места была несколько ниже из-за летнего периода», — уточнил эксперт.

Алексей Захаров ранее подробно рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей о спросе компаний на новых сотрудников. Эксперт заключил, что работодатели «бросились наверстывать упущенное».

Журналисты Kp.ru выяснили, что в Санкт-Петербурге рынок вакансий в апреле 2020 года сократился на 21%. Резко сократилось количество предложений в индустрии спорта и красоты. Заведения были закрыты из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Аналогичная картина наблюдалась в туристическом и гостиничном бизнесе. Самыми востребованными были специалисты в области информационных технологий и медицины.

Ранее портал НСН рассказал, на что россияне чаще всего отвлекаются во время работы. Чаще всего люди пролистывают ленту социальных сетей, занимаются шопингом и читают новости. На соцсети люди тратят от одного до трех рабочих часов. Также среди работников российских компаний есть любители просмотра фильмов во время работы. Некоторые выбирают туры для отдыха или продают автомобили.