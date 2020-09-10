Железняк: РФ не назначит виновных в «отравлении» Навального по прихоти США

Москва, 19 сентября. Инцидент с блогером Алексеем Навальным может быть спланированной провокацией, направленной против России. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«После заявления главы Госдепа США, в котором Помпео фактически обвиняет наше государство в отравлении Навального, не остается сомнений в том, что инцидент с российским оппозиционером является спланированной провокацией, направленной против России», — сказал он журналистам.

Депутат отметил, что при этом, как принято у американских оппонентов, никаких доказательств причастности «высокопоставленных российских чиновников» к случившемуся у обвинителей нет, а ярлык уже навесили. По его словам, немецкие власти, выдвинувшие предположение об отравлении Навального, должны оперативно предоставить России все необходимые для расследования инцидента сведения.

«Любое замалчивание сведений или их фальсификация будут выглядеть как сокрытие истинных целей раскручивания ситуации вокруг здоровья российского гражданина. Россия крайне заинтересована в выяснении причин случившегося, но не намерена назначать виновных по прихоти Вашингтона», — сказал он.

Сергей Железняк убежден, что русофобам не нужны доказательства виновности России, им нужен повод, а если его нет, они его создадут. По его словам, кампания вокруг инцидента с Навальным, включая формулировки «с большой долей вероятности», напоминает провокацию с отравлением семьи Скрипалей, о судьбе которых до сих пор нет подлинной информации.

Он напомнил, что позиция Госдепа по отношению к случившемуся озвучивается с целью оказать давление на мировую общественность, которую пытаются убедить в агрессивности российского государства. По мнению парламентария, задача подобной пропаганды заключается в введении новых санкций и препятствии развитию сотрудничества РФ с другими государствами.

Отметим, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что есть большая вероятность того, что отравление Алексея Навального якобы было заказано высокопоставленными чиновниками в Москве. По словам Помпео, США сделают все возможное, чтобы найти виновных.