Забайкальский «Робин Гуд» раздал украденные деньги нуждающимся

Чита, 10 сентября. Молодой человек ограбил канцелярский магазин в поселке Приаргунск, а когда его задержали, заявил, что украденные деньги раздал нуждающимся. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

По данным правоохранительных органов, 23-летний житель села Новоцурухайтуй увидел, что ночью в местном торговом центре горит свет. Злоумышленник бросил камень в стекло, чтобы проверить наличие охраны, но к окну никто не подошел.

Тогда молодой человек забрался на второй этаж, похитил три ноутбука и сейф, в котором хранили 800 тысяч рублей.

«Со слов мужчины, часть похищенных денежных средств раздал просившим милостыню людям, часть поместил в ящики для пожертвований», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Примечательно, что с собой у задержанного нашли лишь 57 тысяч рублей. Его слова проверят, а по факту кражи возбудили уголовное дело. Как передает «ФедералПресс», «Робин Гуда», который до этого не попадал в поле зрения полиции, поместили под стражу.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил Федеральному агентству новостей, что актер театра и кино Алексей Мишаков стал жертвой мошенников. Артист, известный по сериалам «Интерны» и «След», потерял более 25 тысяч рублей.