«Яндекс» выпустит два новых устройства

Москва, 10 сентября. «Яндекс» планирует запустить продажи новых устройств с голосовым помощником «Алиса». По предварительным данным, ими станут ТВ-приставка с мультимедийной системой и магазином приложений «Яндекс». Также компания выведет на рынок новую «умную колонку» — «Яндекс.Станция». Она сможет работать на Android и Linux. Оба устройства не будут поддерживать сервисы Google.

Как отметили эксперты, приставка сможет продвинуть интернет-сервисы компании, но, чтобы вызвать интерес покупателей, цены на устройства должны быть ниже рыночной.

21 августа компания получила разрешение на поставку оборудования из Евросоюза в Россию. Представители «Яндекс» давать комментарии на этот счет отказались. Но в реестре о регистрации устройств записи уже появились.

Ранее компания вместе со своими партнерами презентовали на рынке мультимедиа устройства с голосовым помощником. Продажи во втором квартале текущего года составили 542 млн рублей.

По мнению главы Content Review Сергея Половникова, в рамках жесткой конкуренции новые девайсы придется поставлять на рынок по довольно низкой стоимости. Кроме того, устройства не будут поддерживать сервисы Google, а это значительно снизит их функциональность.

Несмотря на это, у «Яндекса» уже есть опыт создания новых устройств на собственной платформе. Так, в мае текущего года компания выпустила медиаплеер, который мог подключаться к телевизорам «Яндекс.Модуль». Как отметили в компании, изготовленная партия вся распродана и в продаже устройств нет. «Модуль» был создан с голосовым помощником «Алиса», стоил 1990 рублей и позволял смотреть «Яндекс.Эфир» и «Яндекс.Видео».