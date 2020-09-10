Опубликованы первые изображения американского F-35 в российском камуфляже

Москва, 10 сентября. Первые изображения американского истребителя F-35 в российском камуфляже появились в Сети. На личной странице в Facebook их опубликовал ветеран ВВС США и художник Шон Хемптон.

По его словам, такой дизайн самолета ему заказали военные.

Свои истребители США маскируют под российские для обучения пилотов на авиабазе «Неллис» в штате Невада. Они играют роль противника в ходе тренировочных боев, в основном — российских и китайских самолетов.

Внешне борт действительно очень напоминает российский, у него на крыльях даже можно увидеть красные звезды, как на авиации ВКС РФ.

Россия имеет свой, сравнимый по характеристикам с F-35 самолет пятого поколения — истребитель Су-57. Этот новейший многофункциональный авиационный комплекс был запущен в серийное производство в 2019 году. Он обладает высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью, большими рубежами перехвата воздушных и уничтожения наземных целей, сообщает «Царьград».

Отечественный самолет превосходит известную американскую «Молнию» F-35 по маневренности, тяговооруженности, радиоэлектронике, бортовому вооружению, а также по цене. Как отмечает издание, истребитель РФ в три раза дешевле аналога США.