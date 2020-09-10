Саакашвили заявил, что Грузии не нужна конфронтация с Россией

Киев, 10 сентября. Грузии не нужна конфронтация с Россией, сейчас главное — вытащить «страну из болота», считает бывший грузинский президент Михаил Саакашвили.

По его словам, в случае победы его партии «Единое национальное движение» на парламентских выборах в октябре и вступления в должность премьер-министра, он намерен заняться правильным решением внутренних проблем.

«Сейчас необходимо вытаскивать страну из болота, а не вступать с кем-то в конфронтацию», — цитирует его «Интерфакс».

Саакашвили добавил, что «уже не тот Миша, которым был». Это, по его мнению, и хорошо и плохо.

«В каком-то смысле это хорошо, так как те семь лет, в течение которых я не находился в Грузии стали достаточными для размышлений, переоценки», — пояснил политик.

Одиозный беглый экс-глава Грузии отметил, что готов стать грузинским премьером на срок не более двух лет. Потом он намерен вернуться на Украину, где, по его словам, у него есть серьезная поддержка со стороны местных жителей.

«Я считаю, что мы должны передать власть в Грузии новому поколению политиков и в этом я вижу свою новую историческую миссию», — заключил Саакашвили.

Предложение выдвинуть Саакашвили на пост премьера Грузии в случае победы на предстоящих парламентских выборах выдвинули оппозиционные партии «Единое национальное движение» и объединения «Сила в единстве». Выборы назначены на 31 октября.