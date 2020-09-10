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США сократят численность контингента в Ираке до трех тысяч человек

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США сократят численность контингента в Ираке до трех тысяч человек

Вывод ВС США и давление на «Хашд Шааби»

В Объединенном оперативном командовании Ирака впервые прокомментировали планы ВС США по выводу контингента из Ирака.

Иракские военнослужащие утверждают, что все происходит в рамках двустороннего договора и оговоренного срока по снижению численности.

Про саму оптимизацию численности и инфраструктуры баз ВС США в Ираке было известно еще в прошлом году — процесс был спланирован заранее, корректировались лишь его сроки.

США сократят численность контингента в Ираке до трех тысяч человек

В соседней Сирии на протяжении полугода отмечается лишь увеличение как численности дислоцированного там контингента, так и количества военных объектов. Например, 26 июля сирийские источники сообщили о расширении базы Аш-Шаддади в провинции Хасака в два раза.

Да и сама формулировка «сокращение численности контингента в Ираке» отдает лукавством. США проводят операцию «Непоколебимая решимость» в двух странах — в том числе, и Сирии — и воспринимать контролируемые Вашингтоном территории стоит лишь как сообщающиеся сосуды. Снижение численности в Ираке вовсе не означает урезания штата участников «Непоколебимой решимости».

Само сокращение неполное: в США заявили о снижении численности с 5200 до 3000. Одновременно было сказано и про Афганистан, где планируют уполовинить контингент к октябрю (аккурат к президентским выборам), — и именно в контексте выборов и стоит воспринимать все эти сокращения.

Но в самом Ираке уменьшение численности действительно будет: об этом свидетельствует все возрастающее давление на шиитские отряды народного ополчения «Хашд Шааби».

США сократят численность контингента в Ираке до трех тысяч человек

Например, бывший премьер-министр Хайдер аль-Абади заявил, что реально в рядах ХШ несут службу 60 тысяч человек, тогда как зарплату получает 150 тысяч. Он потребовал правоохранительные органы расследовать это дело.

Именно при Хайдере аль-Абади было повержено «Исламское государство»1 (ИГ1; запрещено в РФ), в победу над которым ХШ внесли огромный вклад. Также при нем был принят закон о ХШ, а ополченцы были уравнены в правах с военнослужащими.

И ведь именно из-за победы над ИГ, Хайдер аль-Абади считается относительно успешным премьером Ирака: кто-то даже требовал снова его избрать.

Одновременно совет племен Ирака требует правительство разоружить всех ополченцев, обвиняя их в обстрелах Международного терминала города Багдад и дипмиссий.

Граница и пустыня

Два дня назад под мостом Аль-Аяда произошел подрыв полицейского патруля на СВУ. Пострадавших нет.

Это первый за долгое время теракт в Эль-Фаллудже — так далеко силы ИГ в провинции Анбар уже давно не забирались. Согласно заявлению оперативного командования «Хашд Шааби» в провинции Анбар, рост активности боевиков отмечен с сирийской стороны зоны Эт-Танф. Большая часть ячеек действует оттуда и, скорее всего, недавний налет на колонну ВС Ирака под Акашатом, что к юго-западу от Эль-Каима, — тоже их рук дело.

9 сентября в Аппарате противодействия терроризму провели показательную операцию и задержали «опасных террористов» в Эль-Фаллудже.

Северный Ирак

Иракское правительство объявило о плане по возвращению беженцев в многострадальный езидский Синджар, который уже шесть лет стоит разоренным.

Впрочем, национальный план, согласованный кабинетом министров, нацелен вроде как на искоренение бедности и разрешение проблемы беженцев в целом.

Звучит слишком оптимистично и масштабно, чтобы быть правдой или сколько-нибудь похожим на реальность.

По поводу Синджара высказывались и шейхи местных племен, например, Шаммар. В племени решительно против возвращения курдских отрядов самозащиты в город.

Центральный Ирак

Провинция Киркук

В провинции Киркук продолжается кажущаяся уже бесконечной контртеррористическая операция.

Только за прошедшие два дня правоохранительные органы Ирака отчитались о:

  • задержании муфтия ИГ в провинции;

  •  обнаружении 50 ракет и снарядов;

  • 40 объявленных в розыск лиц;

  • изъятии 16 автоматов.

Кроме того, Международная коалиция по запросу иракской стороны нанесла авиаудары по районам скопления боевиков в горной местности.

Провинция Салах эд-Дин

Специалисты 9 бронетанковой дивизии ВС Ирака отчитались о восстановлении части вышедшей из строя военной техники в лагере Ат-Таджи в провинции Салах эд-Дин. В лагере Ат-Таджи находится так называемое «кладбище танков», куда свозят неисправную бронетехнику для последующей утилизации или восстановления.

Южный Ирак

Капитан иракского отряда быстрого реагирования МВД был убит при попытке задержать наркоторговцев в провинции Мисан.

В провинции Ди Кар к западу от Ан-Насырии обнаружен очередной схрон с оружием и боеприпасами.

Политика

Назначен новый командующий операцией ВС США в Сирии и Ираке «Непоколебимая решимость», генерал-лейтенант Пол Калверт.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми распорядился исключить пункт о принадлежности к той или иной религиозной конфессии при зачислении курсантов в военные училища страны и запретил использовать его при приеме на работу в иракские государственные учреждения.

Как указал иракский премьер-министр, «иракское гражданство должно быть единственным критерием при полном уважении к представителям всех этнорелигиозных конфессий».

Решение премьера Ирака последовало спустя несколько часов после обнародования информации о том, что в анкете при поступлении в один из военных колледжей Ирака абитуриенту требовалось указать, последователем какого из двух основных направлений в исламе — суннизма или шиизма — он является.

*Организация «Исламское государство» («Исламское государство Ирака», «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГ, ИГИ, ИГИЛ1) признана Верховным судом Российской Федерации террористической, экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории России.

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1 Организация запрещена на территории РФ.

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