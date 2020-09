США сократят численность контингента в Ираке до трех тысяч человек

В Объединенном оперативном командовании Ирака впервые прокомментировали планы ВС США по выводу контингента из Ирака.

Иракские военнослужащие утверждают, что все происходит в рамках двустороннего договора и оговоренного срока по снижению численности.

Про саму оптимизацию численности и инфраструктуры баз ВС США в Ираке было известно еще в прошлом году — процесс был спланирован заранее, корректировались лишь его сроки.

В соседней Сирии на протяжении полугода отмечается лишь увеличение как численности дислоцированного там контингента, так и количества военных объектов. Например, 26 июля сирийские источники сообщили о расширении базы Аш-Шаддади в провинции Хасака в два раза.

Да и сама формулировка «сокращение численности контингента в Ираке» отдает лукавством. США проводят операцию «Непоколебимая решимость» в двух странах — в том числе, и Сирии — и воспринимать контролируемые Вашингтоном территории стоит лишь как сообщающиеся сосуды. Снижение численности в Ираке вовсе не означает урезания штата участников «Непоколебимой решимости».

Само сокращение неполное: в США заявили о снижении численности с 5200 до 3000. Одновременно было сказано и про Афганистан, где планируют уполовинить контингент к октябрю (аккурат к президентским выборам), — и именно в контексте выборов и стоит воспринимать все эти сокращения.

Но в самом Ираке уменьшение численности действительно будет: об этом свидетельствует все возрастающее давление на шиитские отряды народного ополчения «Хашд Шааби».

Например, бывший премьер-министр Хайдер аль-Абади заявил, что реально в рядах ХШ несут службу 60 тысяч человек, тогда как зарплату получает 150 тысяч. Он потребовал правоохранительные органы расследовать это дело.

Именно при Хайдере аль-Абади было повержено «Исламское государство»1 (ИГ1; запрещено в РФ), в победу над которым ХШ внесли огромный вклад. Также при нем был принят закон о ХШ, а ополченцы были уравнены в правах с военнослужащими.

И ведь именно из-за победы над ИГ, Хайдер аль-Абади считается относительно успешным премьером Ирака: кто-то даже требовал снова его избрать.

Одновременно совет племен Ирака требует правительство разоружить всех ополченцев, обвиняя их в обстрелах Международного терминала города Багдад и дипмиссий.

https://t.co/iGasPr68O0 Mmm yes, the same Sheikh who went on Al-Hadath Iraq yesterday stating that ISIS would emerge in the south if the arms are withdrawn from the people ( amid the LE operation)



So which is it gunna be? Let me guess, disarm PMF but Tribes keep their weapons.