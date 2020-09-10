США сократят численность контингента в Ираке до трех тысяч человек

Вывод ВС США и давление на «Хашд Шааби»

В Объединенном оперативном командовании Ирака впервые прокомментировали планы ВС США по выводу контингента из Ирака.

Иракские военнослужащие утверждают, что все происходит в рамках двустороннего договора и оговоренного срока по снижению численности.

Про саму оптимизацию численности и инфраструктуры баз ВС США в Ираке было известно еще в прошлом году — процесс был спланирован заранее, корректировались лишь его сроки.

В соседней Сирии на протяжении полугода отмечается лишь увеличение как численности дислоцированного там контингента, так и количества военных объектов. Например, 26 июля сирийские источники сообщили о расширении базы Аш-Шаддади в провинции Хасака в два раза.

Да и сама формулировка «сокращение численности контингента в Ираке» отдает лукавством. США проводят операцию «Непоколебимая решимость» в двух странах — в том числе, и Сирии — и воспринимать контролируемые Вашингтоном территории стоит лишь как сообщающиеся сосуды. Снижение численности в Ираке вовсе не означает урезания штата участников «Непоколебимой решимости».

Само сокращение неполное: в США заявили о снижении численности с 5200 до 3000. Одновременно было сказано и про Афганистан, где планируют уполовинить контингент к октябрю (аккурат к президентским выборам), — и именно в контексте выборов и стоит воспринимать все эти сокращения.

Но в самом Ираке уменьшение численности действительно будет: об этом свидетельствует все возрастающее давление на шиитские отряды народного ополчения «Хашд Шааби».

Например, бывший премьер-министр Хайдер аль-Абади заявил, что реально в рядах ХШ несут службу 60 тысяч человек, тогда как зарплату получает 150 тысяч. Он потребовал правоохранительные органы расследовать это дело.

Именно при Хайдере аль-Абади было повержено «Исламское государство»1 (ИГ1; запрещено в РФ), в победу над которым ХШ внесли огромный вклад. Также при нем был принят закон о ХШ, а ополченцы были уравнены в правах с военнослужащими.

И ведь именно из-за победы над ИГ, Хайдер аль-Абади считается относительно успешным премьером Ирака: кто-то даже требовал снова его избрать.

#شاهد || العبادي: العدد الحقيقي لمقاتلي #الحشد_الشعبي 60 ألف مقاتل فقط، بينما قيادات الحشد تستلم رواتب 150 ألف مقاتل ولايسمحون حتى لرئاسة الوزراء بتدقيق الحسابات pic.twitter.com/WZxzySonSv — مركز أخبار العراق (@Newsofiraq) September 9, 2020

Одновременно совет племен Ирака требует правительство разоружить всех ополченцев, обвиняя их в обстрелах Международного терминала города Багдад и дипмиссий.

https://t.co/iGasPr68O0 Mmm yes, the same Sheikh who went on Al-Hadath Iraq yesterday stating that ISIS would emerge in the south if the arms are withdrawn from the people ( amid the LE operation)



So which is it gunna be? Let me guess, disarm PMF but Tribes keep their weapons. — TØM CΛT (@TomtheBasedCat) September 8, 2020

Граница и пустыня

Два дня назад под мостом Аль-Аяда произошел подрыв полицейского патруля на СВУ. Пострадавших нет.

Yesterday in central Fallujah, a police patrol struck an IED near the Al-Ayadah Bridge. No local reports of deaths. pic.twitter.com/XJbO3uWudz — TØM CΛT (@TomtheBasedCat) September 9, 2020

Это первый за долгое время теракт в Эль-Фаллудже — так далеко силы ИГ в провинции Анбар уже давно не забирались. Согласно заявлению оперативного командования «Хашд Шааби» в провинции Анбар, рост активности боевиков отмечен с сирийской стороны зоны Эт-Танф. Большая часть ячеек действует оттуда и, скорее всего, недавний налет на колонну ВС Ирака под Акашатом, что к юго-западу от Эль-Каима, — тоже их рук дело.

9 сентября в Аппарате противодействия терроризму провели показательную операцию и задержали «опасных террористов» в Эль-Фаллудже.

جهاز مكافحة الارهاب يُطيح يعتقل ارهابيين في الفلوجة pic.twitter.com/JVrxUvrw1H — قناة العهد (@AhadTv) September 9, 2020

Северный Ирак

Иракское правительство объявило о плане по возвращению беженцев в многострадальный езидский Синджар, который уже шесть лет стоит разоренным.

Впрочем, национальный план, согласованный кабинетом министров, нацелен вроде как на искоренение бедности и разрешение проблемы беженцев в целом.

Звучит слишком оптимистично и масштабно, чтобы быть правдой или сколько-нибудь похожим на реальность.

По поводу Синджара высказывались и шейхи местных племен, например, Шаммар. В племени решительно против возвращения курдских отрядов самозащиты в город.

الهيئة العشائرية الايزيدية في سنجار



زار وفد كبير من شيوخ ووجهاء الايزيديةعشيرة شمر لاداء التعازي لعوائل المغدورين ومناقشةأمور كثيرة لمصلحة اهالي المنطقة واتفق على عدم إعطاء الفرصة لميليشيا العمال الكوردستاني بزرع الفتنة في المنطقة وكما تبرأو من مرتكبي الجريمة النكراء. pic.twitter.com/f9z0HTcoZ2 — خالد الشمري (@aslmhlee9) September 9, 2020

Центральный Ирак

Провинция Киркук

В провинции Киркук продолжается кажущаяся уже бесконечной контртеррористическая операция.

لليوم الثالث على التوالي جهاز مكافحة الإرهاب يواصل عملية تفكيك الشبكات التابعة لعصابات داعـش الإرهابية حيث تمكن أبطال الجهاز من الإطاحة بعنصرين آخرين في محافظة #كركوك فجر اليوم الأربعاء pic.twitter.com/HMIQO65oMX — Horiyat FaRIS (@FarisHoriyat) September 9, 2020

Только за прошедшие два дня правоохранительные органы Ирака отчитались о:

задержании муфтия ИГ в провинции;

обнаружении 50 ракет и снарядов;

40 объявленных в розыск лиц;

изъятии 16 автоматов.

اتساع حملة محاصرة السلاح المنفلت في #العراق https://t.co/J0GVzeps4n



"كركوك، عثرت القوات الأمنية على 50صاروخاً مختلفة الأنواع، و300مقذوفة، و3 أوكار لـ«داعش»"

~ #داعش خطر لا ينبغي التساهل معه، وفي ذات الوقت لا ينبغي ترك ميليشيات #إيران، تتسلط على الناس بسلاحها غير المنزوع.. قصدًا. — abdulaziz (@_5aziz) September 9, 2020

Кроме того, Международная коалиция по запросу иракской стороны нанесла авиаудары по районам скопления боевиков в горной местности.

At the request of Joint Operations Command Iraq, @CJTFOIR conducted an airstrike against an ISIS position in Kirkuk province, Iraq, Sept. 8. There is no safe place for terrorists to hide! @SecMedCell @modmiliq https://t.co/IbrKrpMWPv — Inherent Resolve (@CJTFOIR) September 9, 2020

Провинция Салах эд-Дин

Специалисты 9 бронетанковой дивизии ВС Ирака отчитались о восстановлении части вышедшей из строя военной техники в лагере Ат-Таджи в провинции Салах эд-Дин. В лагере Ат-Таджи находится так называемое «кладбище танков», куда свозят неисправную бронетехнику для последующей утилизации или восстановления.

Южный Ирак

Капитан иракского отряда быстрого реагирования МВД был убит при попытке задержать наркоторговцев в провинции Мисан.

مقتل ضابط برتبة نقيب في قوات الرد السريع بعد اشتباك مع عصابة لتهريب المخدرات بمحافظة #ميسان pic.twitter.com/1xAn3nZzG0 — مركز أخبار العراق (@Newsofiraq) September 9, 2020

В провинции Ди Кар к западу от Ан-Насырии обнаружен очередной схрон с оружием и боеприпасами.

شرطة ذي قار تضبط اسلحة واعتدة خلال تنفيذ ممارسة امنية في قضاء البطحاء غرب الناصرية pic.twitter.com/MxQMFtRznO — وزارة الداخلية العراقية (@socialmoigoviq) September 9, 2020

Политика

Назначен новый командующий операцией ВС США в Сирии и Ираке «Непоколебимая решимость», генерал-лейтенант Пол Калверт.

BREAKING: Lt. Gen. Paul Calvert assumed command from Lt. Gen. Pat White, as commander of Operation Inherent Resolve @CJTFOIR pic.twitter.com/DYk3q8y0uh — Wladimir (@vvanwilgenburg) September 9, 2020

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми распорядился исключить пункт о принадлежности к той или иной религиозной конфессии при зачислении курсантов в военные училища страны и запретил использовать его при приеме на работу в иракские государственные учреждения.

Как указал иракский премьер-министр, «иракское гражданство должно быть единственным критерием при полном уважении к представителям всех этнорелигиозных конфессий».

Решение премьера Ирака последовало спустя несколько часов после обнародования информации о том, что в анкете при поступлении в один из военных колледжей Ирака абитуриенту требовалось указать, последователем какого из двух основных направлений в исламе — суннизма или шиизма — он является.

*Организация «Исламское государство» («Исламское государство Ирака», «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГ, ИГИ, ИГИЛ1) признана Верховным судом Российской Федерации террористической, экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории России.

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1 Организация запрещена на территории РФ.