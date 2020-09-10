Опубликованы последние кадры с Клюевым на съемочной площадке «Ворониных»

Москва, 10 сентября. Режиссер и продюсер Александр Жигалкин показал в своем профиле в Instagram кадры со съемок последнего, по его мнению, сезона сериала «Ворониных» с участием актера Бориса Клюева.

Режиссер сообщил, что видео были сделаны в последний день экспедиции в Сочи, где снимали сериал. На кадрах можно увидеть участников съемочного процесса, актеров, в том числе Клюева, которые стоят на берегу моря. Некоторые из артистов плачут.

Народный артист Борис Клюев ушел из жизни 1 сентября в возрасте 76 лет. Артист последние несколько лет боролся с онкологическим заболеванием.

Прощание с Клюевым прошло в Малом театре, где он работал с 1969 года. Похоронили артиста на Троекуровском кладбище.

Сериал «Воронины» был очень популярен в России, его создатели планировали снять еще несколько сезонов. Однако кончина звезды ситкома поставила под сомнение продолжение полюбившегося публике сериала. Генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов, говоря о будущем проекта, заявил, что после смерти народного артиста никто не может думать о делах.