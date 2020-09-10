Российские водители рассказали, как можно сэкономить на бензине

Москва, 10 сентября. Российские автомобилисты рассказали, как можно снизить расходы на бензин. Способы сэкономить на топливе водители назвали в опросе, проведенном аналитическим центром Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Согласно результатам исследования, поступившим в распоряжение РБК, 56% автовладельцев в России стараются снизить траты на бензин. 62% респондентов признались, что траты на заправку автомобиля для них ощутимы, хоть и не критичны. Еще 24% отметили, что топливо обходится им очень дорого.

44% опрошенных считают, что экономичность является одним из главных критериев при покупке транспортного средства. Еще 46% респондентов отметили, что будут обращать внимание на расход топлива и при покупке следующей машины.

Для снижения расхода топлива чаще всего российские водители используют плавный стиль езды (39%). 13% сообщили, что для экономии реже пользуются кондиционером. Еще 11% отметили, что просто стараются реже ездить куда-то на автомобиле, передает телеканал «360». ​​​​​​

Опрос показал, что чаще всего топливо экономят владельцы малолитражек, а также водители в возрасте от 55 лет. Меньше всего расход бензина волнует обладателей машин с мощными моторами и молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Кроме того, 44% водителей из 1,5 тысячи людей, принявших участие в опросе, указали, что не делают вообще ничего для снижения расхода бензина.

Ранее автоэксперт Сергей Асланян рассказал, что будет, если заправить машину не тем бензином. Он предупредил, что серьезные последствия возникнут, если залить дизельное топливо в автомобиль с бензиновым двигателем.