Малышева показала танец для улучшения памяти

Москва, 10 сентября. Человеческую память можно улучшить и простимулировать с помощью определенного танца. Такой набор движений продемонстрировала телеведущая Елена Малышева вместе с группой врачей и психологов в эфире телепередачи «Жить здорово» на Первом канале.

Упражнение-танец называется «Сигнальщик», о нем рассказала психолог Татьяна Свиридченкова. Чтобы выполнить его, необходимо менять положения рук: к себе, от себя, вверх. У каждого из них есть свое название: «я», «вы» и «солнце».

Но этот танец не так прост, как кажется — при каждом движении одна рука должна идти чуть впереди другой. Это тренирует способность человека координировать свои движения, что, в свою очередь, тренирует память.

«В этот момент в центральных извилинах вашей головы начинают работать нервные клетки, идут импульсы. Самое главное — не останавливайтесь. Сейчас идет прямая электрическая стимуляция мозга», — заметила Малышева и лично продемонстрировала танец, в котором активно задействованы обе руки.

Телеведущая пояснила, что такое упражнение необходимо выполнять по одной минуте каждый день. Сначала оно будет даваться нелегко, но Малышева заверила, что при должном старании все обязательно получится. В таком случае память будет находиться в состоянии постоянной стимуляции.

Ранее известная телеведущая высказалась о том, что коронавирус не является «страшной болезнью», и назвала ряд заболеваний, которые входят в топ статистики ежедневных смертей в мире. По словам Малышевой, это туберкулез, гепатит В, пневмония, СПИД и ВИЧ, а также малярия.