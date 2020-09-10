В Италии сообщили о создании комиссии по расследованию ситуации с Навальным

Рим, 10 сентября. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о возможном создании в России комиссии по расследованию ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Джузеппе Конте утверждает, что в телефонном разговоре президент России Владимир Путин сообщил о намерении создать в России специальную комиссию по расследованию ситуации с блогером Алексеем Навальным. Разговор состоялся 26 августа по инициативе итальянской стороны.

«Президент Путин заверил меня, что Россия намерена прояснить произошедшее, сообщив, что намеревался создать комиссию по расследованию, а также выразил готовность работать с германскими властями», — отметил Конте в интервью итальянским журналистам.

В сообщении Кремля от 26 августа говорилось, что Владимир Путин и Джузеппе Конте обсудили сотрудничество в сфере противодействия распространения COVID-19, а также обстановку в Белоруссии.