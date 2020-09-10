Доктор Малышев назвал первые признаки рака кишечника

Москва, 10 сентября. Повышенное газообразование и дискомфорт в животе могут быть первыми признаками рака кишечника, предупредил хирург-колопроктолог, член ассоциации колопроктологов России, врач Александр Малышев.

По словам доктора, важно заметить названные им симптомы и обратиться в больницу для исследования, поскольку на первой стадии удалить образование можно во время колоноскопии. Есть вероятность, что болезнь больше не вернется, добавил он.

На второй стадии рака кишечника, по словам Малышева, частично поражается слизистая органа, поэтому пациент может столкнуться с резкой потерей веса, выделением крови и изменением стула.

Доктор уточнил, что состояние здоровья существенно ухудшается на третьей стадии. Опухоль поражает всю стенку кишечника, а вот уже на четвертой она способна распространиться на другие органы, передает «Вечерняя Москва».

По словам врача, планово исследовать кишечник нужно с 45 лет, а повторять процедуру раз в пять лет. Он объяснил, что такие промежутки связаны с медленным ростом опухоли.

Врачи ранее назвали первые симптомы болезни Паркинсона. По их словам, недуг зачастую сопровождается проблемами с кишечником, равновесием и координацией, а также дрожью, которая со временем становится все сильнее. Все дело в том, что часть клеток в головном мозгу уничтожается заболеванием.