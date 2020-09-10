Актер из «Интернов» стал жертвой банковских мошенников

Москва, 10 сентября. Актер театра и кино Алексей Мишаков оказался жертвой мошенников — с банковской карты артиста списали более 25 тысяч рублей, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

Актер, исполнивший роли в сериалах «Интерны» и «След», обратился в полицию после разговора по телефону с неизвестными лицами. По его словам, ему позвонили и представились сотрудниками «Райффайзенбанка».

Злоумышленники рассказали мужчине, что с его карты была произведена операция, и для ее отмены необходимо продиктовать код, пришедший по СМС. Мишаков поверил в это и сообщил мошенникам необходимые данные. После этого с его карты списали 25 487 рублей.

Сотрудники московской полиции уже проводят проверку. Правоохранители сделали запрос на получение информации по карте, на которую были переведены деньги актера.