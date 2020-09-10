Во ВЦИОМ рассказали о перспективах российского электронного голосования

Москва, 10 сентября. Россия может выступить в качестве образца для многих государств, если эксперимент по дистанционному электронному голосованию в регионах пройдет нормально и не будет большого числа скандалов. Таким мнением с Федеральным агентством новостей поделился гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

«У стран опыт разный, и мы здесь явно не первопроходцы. Мы скорее идем в общем направлении, в кильватере. Но если у нас голосование будет проходить нормально, не будет большого числа скандалов, подозрений, если люди распробуют эту новую возможность и выяснится, что многие предпочитают именно ее, то в этом случае Россия может выступить в качестве образца для многих», — сказал он.

Как пояснил социолог, Россия не является первой страной, которая внедрила у себя дистанционное электронное голосование. Закоперщиком, по его словам, стала Эстония, которая применяет этот вид голосования более десяти лет. Опыт эстонцев достаточно устойчивый, и на него смотрят другие, добавил эксперт. При этом он также напомнил, что есть страны, которые попытались поэкспериментировать с электронным голосованием, но потом отказались от него, так как нашли слишком много уязвимостей.

Кроме того, гендиректор ВЦИОМ рассказал о том, как многодневные выборы расширяют возможности избирателей, а также почему дистанционное голосование может увеличить на интерес к выборам.

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