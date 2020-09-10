Во ВЦИОМ оценили шансы партии Захара Прилепина

Москва, 10 сентября. Шансы новых политических партий и их популярность сегодня повышаются из-за запроса общества на свежие идеи и лица. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

«Шансы у новых политических партий есть как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Спрос имеется на новые политические идеи и новые лица, так как многим из нас периодически хочется чего-то новенького, — сказал он. — Но есть и предложения: пять-шесть партий-дебютантов собрались с силами, нашли какие-то средства, приложили усилия и сформировали списки кандидатов».

Социолог подчеркнул, что сегодня у избирателей в России есть выбор на любой вкус и цвет. Так, к примеру, у общественного движения «За правду» есть популярный и медийный лидер, писатель Захар Прилепин, отметил Федоров.

«По моему мнению, де-факто у него нет пока партии, потому что партия — это все-таки не только лидер, но еще и ее члены. Это и региональные организации, которые, как я понимаю, сформировать пока не удалось, — добавил он. — Возможно, это удастся, если выступление будет удачным. Если же нет, то это будет одним из многочисленных примеров, когда в политику идут непрофессионалы — и довольно быстро выясняется, что ловить им там нечего».

Кроме того, глава ВЦИОМ рассказал о том, как многодневные выборы расширяют возможности избирателей, а также почему дистанционное голосование может увеличить на интерес к выборам.

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