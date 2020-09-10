Эксперт объяснил, зачем США хотят реформировать ООН

Москва, 10 сентября. США хотят вернуть однополярное мироустройство и будут использовать для этого весь имеющийся у них арсенал средств, включая реформирование ООН. Об этом заявил эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Константин Блохин.

Американский лидер Дональд Трамп 18 сентября планирует провести в Нью-Йорке встречу заинтересованных глав государств по реформе структуры ООН. Предполагается, что на ней будет подписана состоящая из 10 пунктов декларация с призывом к генсекретарю всемирной организации Антониу Гутеррешу начать ее реформирование. Президента РФ Владимира Путина на данную встречу глава Белого дома пока не пригласил.

По мнению Блохина, реформа ООН назрела, поскольку организация формировалась после Второй мировой войны, в период блокового мышления. Мир с тех пор неоднократно менялся: сначала был биполярным, затем — после распада СССР — однополярным, а сегодня формируется полицентричная структура геополитического устройства. Однако главный вопрос заключается в том, на каких условиях будет проходить реформа, подчеркнул эксперт в комментарии «Парламентской газете».

По его словам, желание президента США запустить структурные изменения в ООН преследует цель переформатировать систему международных отношений под американские интересы. Вашингтон хочет вернуть упущенный однополярный мир и ради этого будет использовать весь имеющийся у него на сегодняшний день арсенал средств.

Встает вопрос: как к ООН относится политическая элита США? Как отметил Блохин, американские неоконсерваторы настроены по отношению к организации крайне агрессивно и не воспринимают ее. На должность постпреда Штатов при ООН всегда назначались именно «ястребы».

Тот факт, что Трамп не пригласил Путина на встречу 18 сентября, Блохин объяснил несколькими причинами. Во-первых, эту ситуацию следует рассматривать в контексте текущих российско-американских отношений, которые находятся на весьма низком уровне. Продолжающееся санкционное противостояние свидетельствует о недоверии государств друг к другу.

Во-вторых, ООН — это зеркало, отражающее современные реалии миропорядка. Поэтому когда Трамп говорит о реформировании организации, он подразумевает архитектуру международных отношений, которую США хотят навязать всему миру.

«Россия, предположим, с тем же Китаем, выступают за другую — полицентричную — модель мироустройства. Здесь налицо конфликт в подходах», — пояснил Блохин.

Он также отметил, что определенную роль в этом мог сыграть психологический фактор в поведении Трампа. По словам эксперта, глава Белого дома ревностно относится к Путину как сильному мировому лидеру и видит в нем прямого конкурента лично для себя.