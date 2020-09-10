Дочь Ефремова рассказала о реакции отца на ее каминг-аут

Москва, 10 сентября. Дочь актера театра и кино Михаила Ефремова Анна Мария рассказала в эфире шоу на YouTube-канале «Между нами», как совершила каминг-аут перед отцом.

По ее словам, признаться в своей сексуальной ориентации девушка решила после приезда из детского лагеря в 2011 году.

«Мы сидели в машине, я типа такой: "Пап, я, кажется, того, девочек люблю». Отец некоторое время так задумчиво посмотрел в руль, машины тронулись, и он такой: «Ну, я тоже». Судя по количеству жен, он действительно любит девушек», — разоткровенничалась дочь заслуженного артиста.

Она отметила, что Ефремов был единственным человеком, с кем у нее в семье были теплы отношения. По ее словам, отец не только восхищался дочерью и одаривал ее комплементами, но и оказывал финансовую помощь.

Ранее Анна Мария рассказала о тяжелом периоде жизнью с матерью, которого страдала алкоголизмом. Дочь звезды театра и кино отметила, что сложности во взаимоотношениях с родительницей возникли после развода Ксении Качалиной с Ефремовым. По ее словам, мать любила избивать ее под треки Земфиры.