Кинорежиссер Грачевский раскритиковал новые правила «Оскара»

Москва, 10 сентября. Российский кинорежиссер Борис Грачевский заявил, что новые правила для претендентов на «Оскар» еще больше дискриминируют актеров. Об этом деятель кино порассуждал в радиоэфире.

Режиссер Борис Грачевский предположил, что российское кино не сможет попасть на главную премию после введения новых требований к фильмам. Среди главных требований для номинантов — наличие национальных или этнических меньшинств среди актеров и творческой группы. Грачевский предположил, что в российские группы не смогут на треть состоять из темнокожих артистов. Также он высказался о представителях ЛГБТ-сообщества.

«Для меня это абсолютно ужасная глупость. Но самое удивительное — ладно, когда чернокожий артист играет, его видно, что он черный. А что, кричать, что я гей или я лесбиянка? Какой-то ужас», — возмутился Грачевский.

Режиссер полагает, что новые правила заставят некоторых актеров открыто говорить о своей сексуальной ориентации, что еще больше может их дискриминировать.

«Там вообще страна сошла с ума. Я считаю, что искусство должно быть свободным в первую очередь, а не считать кто гей, кто инвалид», — высказался режиссер.

Напомним, с 2024 года Американская киноакадемия вводит новые правила для номинантов на премию «Оскар». «Лучшими фильмом» смогут признать только те картины, в производстве которых задействованы представители национальных, расовых или сексуальных меньшинств. Лента должна соответствовать двум из четырех параметров.

Двукратный номинант на «Оскар» Константин Бронзит рассказал, что новые правила Американской киноакадемии никак практически никак не связаны с искусством. Они придуманы только для того, чтобы обезопасить киноакадемию от обвинений.

